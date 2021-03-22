عمرو دياب ودينا الشربيني ومحاولات للصلح مجدداً.. كيف انتهت؟

تداولت المواقع الفنية خبر عن محاولات صلح جديدة بين النجم المصري عمرو دياب والنجمة المصرية دينا الشربيني.

وأكد الخبر المتداول أن أصدقاء مشتركين حاولوا حل الموضوع بين الثنائي عن طريق التحدث مع عمرو دياب بعد عودته من الإمارات إلا أن جوابه كان الرفض وعدم تقبل عودة الشربيني.

هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الأصدقاء إيجاد بوادر الصلح بين دياب و شربيني وكان ممن حاول الصُلح الإعلامي المصري عمرو أديب إلا أن الموضوع انتهى أيضاً وقتها برفض دياب.

وأفادت المصادر أن الشربيني كانت قد لحقت بـ دياب إلى دبي منذ بداية الخلاف بينهما وبالتحديد خلال رأس السنة إلا أن دياب أيضاً رفض الموضوع وقيل أنه طردها من الفندق.

بالعودة لسبب الخلاف فقد قيل أن الشربيني طالبت بأن يصبح زواجها العُرفي من دياب إلى علني حتى تتمكن من الإنجاب وتضع الأمور في نصابها الصحيح إلا أن الأخير لم يتمكن من ذلك بسبب العقد الأجنبي الذي يجمعه بزوجته الثانية زينة عاشور، إذ أنه لا يستطيع أن يطلب الطلاق من دون أن يخسر نصف ثروته لصالحها.

من جهة أخرى، كانت الشربيني قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 36 منذ عدة أيام بحفل تواجد فيه عدد من المشاهير من بينهم خالد سليم والفنان حسن شاكوش الذي أدى أغنيته الشهيرة "بنت الجيران" أمام دينا التي تمايلت بالرقص.

فيما يتعلق بالتمثيل، وتشارك دينا خلال الموسم الرمضاني 2021 بمسلسل (قصر النيل) الذي تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي، ويتواجد في البطولة عدة أسماء من بينهم ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.

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