هند القحطاني توجه رسالة مؤثرة لوالدتها بعد وفاة والدها.. هذا ما ستقدمه لها!

ما تزال أخبار مشهورة السوشال ميديا هند القحطاني تتصدر حديث الجمهور من بعد وفاة والدها الشيخ عبد الهادي القحطاني.

وشاركت هند منذ ساعات مجموعة رسائل وجهتها إلى والدتها التي لم تراها لسنوات، وجاءت هذه الرسائل بالتزامن مع عيد الأم الذي صادف أمس. رسائل هند كالتالي "أشتقت لك يا أمي.. أتمنى لك طولة العمر وأن يمدك الله بالصحة والعافية وراحة البال".

وتابعت هند "تدرين يا أمي حضنك والنظر إلى ابتسامتك يعادل ما تحمله هذه الدنيا بأسرها من نعيم وملذات ومسرات...لازلت يا أمي احتفظ بخاتمك الي اعجبني بيدك وحلفتي يكون لي واعطتيني اياه"...وختمت هند "لن أفرط فيه أبداً واذا إلتقينا يوماً ما سألبسه لتعلمي بأنه أعظم ما أمتلك".

يذكر بأنه بعد ساعات قليلة من إعلان خبر وفاة والد القحطاني تم تداول تصريح من قبيلة آل قحطاني يؤكدون فيهم أنهم يتبرأون من هند وتصرفاتها التي تخالف المعتقدات والدين الإسلامي، واثارت الوثيقة المتداولة جدلاً كبيراً ما بين من اعتبرها غير حقيقة وبين من استنتج أن والدها كان السبب الوحيد لعدم اتخاذ أشقائها هذه الخطوة سابقاً، إلا أن هند أكدت أن الوثيقة المتداولة مزيفة تماماً وسترد قضائياً على الموضوع وستكشف باقي التفاصيل.

الجدير بالذكر أن هند تعيش مع أولادها الأربعة في أمريكا وتشارك يومياتها بشكل دائم عبر حسابها في سناب شات بالتحديد والذي تستعمله كوسيلة للإعلانات التي تقدمها، أما عن سبب هجرتها من السعودية فقد تطلقت من زوجها الذي أنجبت منه أولادها الأربعة، وكانت تعمل كمعلمة في إحدى المدارس قبل أن تقرر الرحيل برفقة أولادها إلى أمريكا حيث اشترت قصرًا كبيرًا بعد حوالي السنتين من وُصولها للبلاد.

وكانت هند قد تحدثت سابقاً عن طليقها وفرصة العودة مجدداً له وعلقت "مستحيل.. أنا عفته وتركته بعد ما صبرت عليه لسنوات". كما أنها استرجعت ما حدث معها عندما أخبرت والدها بأنها لا تريده واستذكرت بالحرف ما قالته له "لو يخلطوا دمي بدمه ما رح أرجعله"، وهو ما أجبر والدها على تقبل الانفصال بالرغم من محاولة شقيقها أن يعيدهما لبعضهما بحكم العادات ونظرة المجتمع للمطلقة.

وكانت ابنة هند التي تدعى رؤى قد علقت على السؤال المستمر عن والدها بـ "أبوي بالسعودية والحين هو متجوز وعنده أربع أطفال، لما كنا بالسعودية شفت الاثنين الكبار أما الصغار بشوفهم لما نحكي مع أبونا عن طريق الفيديو بس ولا مرة شفتهم ع الطبيعة".

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