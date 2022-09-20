عمرو دياب يتابع فنانين اثنين فقط على (إنستغرام)...تعرف عليهما

على الرغم من متابعة عدد كبير من الفنانين للحساب الرسمي للمطرب عمرو دياب عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير (إنستغرام) ، إلا أن دياب يكتفي بمتابعة فنانين اثنين فقط.

الفنان الأول الذي يحرص عمرو دياب على متابعته عبر موقع (إنستغرام) هو اللبناني راغب علامة ، حيث تربطهما علاقة صداقة منذ سنوات طويلة. أما ثاني الفنانين الذي يقوم عمرو دياب بمتابعتهم فهو الفنان أحمد حلمي.

و يتابع عمرو دياب 17 حسابا رسميا فقط عبر تطبيق (إنستغرام) ، فيما يتابعه ما يزيد على 17 مليون شخص.

من جهة اخرى، نشر عبد الله ابن الفنان عمرو دياب صورة جديدة علي خاصية ستوري (إنستغرام) بشكل غريب وملفت واعتقد البعض أن الصورة له.

وظهر عبد الله في الصورة وهو يمسك الكاميرا ويخفي وجه ويقف فوق المقعد في أحد الكافيهات وهو يرتدي ملابس كأنها بالسبعينات.

ودائما يظهر عبد الله بصور غير واضحة لملامحه التي يخفيها دائما سواء بنظارة وكاب ولكنه معروف بشكله الذي يشبه عمرو دياب .