عمرو دياب يتصدر ترند إعلانات رمضان لهذا السبب

البوابة-تصدر الفنان المصري عمرو دياب محركات البحث في (غوغل) بعدما طرحت شركة الاتصالات (فودافون) أحدث إعلاناتها بصوته من خلال أغنية (شكرا من هنا لبكرة).

أغنية (شكرا من هنا لبكرة) من كلمات نصر الدين ناجي، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتمثل الأغنية رسالة شكر للأشخاص الذين يقدمون الدعم الدائم، سواء كانوا آباء أو أصدقاء. وقد ظهر في الإعلان اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بمشاركة زوجته ماغي صادق، وطفلتيه مكة وكيان، كدليل على دعمهم له في مشواره.