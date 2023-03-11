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عمرو دياب يثير الجدل بسعر أجدد ساعاته

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 11 آذار / مارس 2023 - 04:43
عمرو دياب
عمرو دياب

البوابة-تصدر اسم النجم المصري عمرو دياب  مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب الساعة التي ارتداها في حفل (ذكريات) تكريمًا للموسيقار هاني شنودة، والذي أقيم الأربعاء الماضي على مسرح أبوبكر سالم في المملكة العربية السعودية.

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هذا و رصد حساب Egypt Celebrities Watches عبر تطبيق (إنستغرام) الساعة التي ارتداها عمرو دياب في الحفل وهي من تصميم دار الساعات Audemars Piguet، وهي مصنوعة من الذهب الأبيض  عيار ١٨ قيراط مع إطار ملون من الألماس، وتحتوي الساعة على ٣٨ حجرا كريما.

و وفقا للحساب، يصل سعر الساعة إلى 655 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 20 مليون و240 ألف جنيه مصري.

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يذكر أن عمرو دياب مولع بامتلاك الساعات الفخمة، فلديه الكثير منها بأسعار تتخطى 100 ألف دولار للواحدة.

 

كلمات دالة:عمرو دياب

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