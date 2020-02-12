نانسي عجرم تحيي (عيد الحب) في القاهرة

تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفل عيد الحب مع جمهورها فى مصر، مساء الجمعة المقبل 14 فبراير/شباط، في استاد القاهرة الدولي، مؤكدة عبر حسابها على (تويتر) أن حفل هذه العام سيكون مميزا وخاصا جدا، ومن المقرر أن تقدم نانسي، مجموعة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، حسب موقع اليوم السابع.

يشار إلى أن حفل عيد الحب هو الحفل الأول بعد قضية مقتحم فيلتها الذى قتله زوجها الدكتور فادى الهاشم، التى تشهد مزيدًا من التطورات آخرها ما أفصح عنه عبر موقع قناة LBC اللبنانية، حيث نشر معلومات نقلاً عن جهات معنية اطلعت على (داتا ) الاتصالات الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم، ومنها إجراؤه بحثا على محرك البحث (جوجل)، حول شخصية نانسي عجرم وزوجها ومكان سكنها وتفاصيل منزلها.

وطرحت نانسي عجرم، كليب أغنيتها الجديدة (قلبي يا قلبي)، عبر قناتها على (يوتيوب)، نهاية يناير /كانون الثاني الماضي وهو الكليب الذي حقق انتشارًا كبيرًا، ونجاحًا ضخمًا في وقت قليل.