عمرو دياب يتغزل بأمينة خليل على الهواء فماذا كان ردها؟!

عمرو دياب يتغزل بأمينة خليل على الهواء و هكذا كان ردها

في موقف طريف على الهواء، غازل الإعلامي عمرو أديب الفنانة المتألقة أمينة خليل، قائلًا: (إنتي صاروخ) وتدارك الأمر سريعاً قائلاً: (في الصعود الفني ... ومحدش يفهمنا غلط)، لتردّ الفنانة ضاحكة: (لو مش بحب الشغلانة مش هنجح)، مؤكّدة أنّها على مستوى الشكل فتاة عادية جداً وتعاني من (الكرش) أو بروز البطن.

ونفت الفنانة أمينة خليل خلال لقائها في حلقة برنامج (الحكاية)، أن يكون نجاحها الفني في الفترة الأخيرة بسبب قربها من (الشللية) المسيطرة على الوسط الفني وقالت إنّ السبب الحقيقي هو نظرة واختيار المخرجين.

تابعت قائلة إنّها إنسانة طبيعية وتمارس حياتها اليومية بتلقائية مثل الأشخاص العاديين، واعترفت بمعاناتها مع انتقادات السوشيال ميديا بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي، وقالت: (كلنا عندنا كرش بس احنا بنخبيه وبنضرب برجر.. كلنا لدينا أخطاء وفي الآخر أنا بنت عادية ولست مثالية.)

يذكر أنّ أمينة خليل كانت الضحية الثانية لهجوم الجماهير على إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بعد النجمة دينا الشربيني، ولكن خليل لم تلتزم الصمت وقررت نشر صورة بارزة تكشف كل عيوب جسدها، وعلقت عليها برسالة ثقة موجهة لكل فتاة تعاني من هذه الانتقادات.

أمينة علقت على الصورة عبر صفحتها الشخصية بموقع الفيس بوك قائلة: (نعم لست مثالية، ولدي أجناب تدعونها مقابض الحب أو حلوى الـ(مافن)، لا أعلم ما تطلقون عليها الآن، وفي اليوم الذي ارتدي فيه قميصا قصيرا يكشف بطني لا آكل كثيرا، لكن بعد عودتي من تلك الليلة أعوض كل ما فاتني، أتعرف لماذا، لأننا كلنا نفعل ذلك)، حسب موقع دنيا الوطن.

أضافت: (هذه الوجبات الخفيفة في منتصف الليل وأنا واقفة في المطبخ مع فتيات يفعلن الشيء نفسه بالضبط تجعلني أشعر أنني عادية، وأننا جميعا بشر عاديون، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه. لأنني لن أبدل تلك اللحظات بأي شيء آخر، لأن الضحك أو النكات أو جلسات النميمة أثناء تناول تلك الوجبات الخفيفة في منتصف الليل تجعلني أملك الحياة، وأنا أحبها).

وكتبت: (تقبلي من أنت. وتقبلي أننا جميعًا مختلفون. وتقبلي أنه سيكون هناك دائمًا شخص أفضل يسير على السجادة الحمراء أمامك.و لكن ما يجب أن تتقبليه أن تكوني على ما يرام مع ذلك، و ثقي أن شخصا ما في هذا العالم سوف يراك دائما أجمل فتاة في العالم، وفي النهاية كلنا متشابهات. فنحن جميعًا نفوس جميلة، وأحيانًا هرمونية، وأحيانًا نثق بأنفسنا، وبالكاد كاملات، ولكننا دائمًا بشر. انعمي بذلك. لا شيء يضيء أكثر من الثقة).





