شاهد شبيهة ياسمين صبري المحجبة.. نسخة حتى في الشامة

يقولون يخلق الله من الشبه أربعين، ويبدو أن الفنانة المصرية ياسمين صبري وجدت إحدى شبيهاتها التي بدت نسخة طبق الأصل عنها.

شبيهة ياسمين صبري المحجبة

صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشبه الكبير الذي يجمع دينا حمدي وياسمين صبري، فكلتهما تمتلكان لون البشرة السمراء، والعيون الكبيرة البنية، وتقاسيم الوجه الجذاب، لكن موقع الشامة التي تتزينان بها تختلف، فدينا تقع شامتها أسفل شفتها السفلية، بينما صبري تقع الشامة أعلى شفتها العلوية.

لكن وجه الاختلاف بين السيدتين، هي أن دينا ترتدي الحجاب.

شبيهة ياسمين صبري ترد على تشبيهها بها

وأوضحت دينا أنها لم تنتبه لوجه الشبه الذي يجمعها بالفنانة، لكنها لاحظت ذلك بعدما انتشرت صورها على السوشال ميديا وتشبيه أصدقائها إياه بياسمين.

ولفتت إلى أنها لم تنزعج بهذا التشبيه، فهي من أشد المعجبين بجمال الفنانة، وأضافت: "أوقات لما بنزل بوست لوصفة أكلة مثلا، الناس بتسيب الوصفة خالص ويركزوا على صورتي ويبدأوا يعلقوا على الموضوع، وأنا بحبها أصلا وبشوفها جميلة".

وأشارت إلى أنها تشعر بالخجل لتسليط الضوء عليها، رغم أن الشبه يكون واضحًا فقط بالصور ليس بالحقيقة، قائلة: "في الحقيقة الناس مش بتتلخبط بيني وبينها إلا في الصور اللي منشورة على السوشيال، بس أنا بتكسف ومش بحب أحس أن حد مركز معايا، خاصة لما بكون في مكان وحد يقوللي إنتي شبه ياسمين وتبدأ الناس تبص عليا".

