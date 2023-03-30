عمرو دياب يحتفل بأغنية ابنه الأولى ذات الطابع الرومانسي

أبدى الفنان المصري عمرو دياب دعمه لابنه عبدالله، بعد طرح الأخير أولى أغاني فرقته الموسيقية التي تحمل عنوان Something I Need.

عمرو دياب يدعم ابنه عبدالله

وشارك الهضبة متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" بوستر الألبوم ومقطع من الفيديو المصوَّر للأغنية، وأرفقها بتعليق: "مبارك لابني عبدالله على أغنيته الجديدة مع فرقته Koteri".

وأشاد رواد مواقع التواصل بصوت إبن عمرو دياب وبالأغنية التي حملت الطابع الرومانسي، ملقبين إياه بـ"ميني دياب"، فكتبت إحداهن: "كل العيلة صوتها حلو مشاءالله"، وأضاف آخر: "الهضبه جيل بسلم جيل".

جنى دياب تحتفل بأغنية شقيقها

من جهتها، احتفلت جنى دياب بأغنية شقيقها، وأعادت مشاركتها عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، وعلَّقت: "سعيدة جدا، شيء ما أحتاجه".

ويُشار إلى أن جنى سبقت شقيقها إلى مجال الغناء، حيث تطرح بين الحين والآخر أغاني بصوتها لنجوم أجانب، إلَّا أن والدها عمرو دياب لم يبدِ دعمه لها مسبقًا.

