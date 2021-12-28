عمرو دياب يشجع على التحرش ويهين المرأة.. إعلان سيارة يضعه في ورطة!

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا كبيرًا على النجم المصري عمرو دياب عقب ظهوره في إعلان ترويجي لسيارة "سيتروين C4" الجديدة.

واتهم عمرو دياب بالترويج للتحرش وتسليع المرأة، ففي الإعلان يظهر جالسًا خلف مقود السيارة ليفاجأ بامرأة جميلة تعبر الشارع فيوقف السيارة تفاديًا للاصطدام بها، لكنه يفتن بجمالها ويقرر التقاط صورة لها عن طريقة كاميرا السيارة الأمامية وإرسالها إلى هاتفه المحمول والتي تعد إحدى الخاصيات التي توفرها السيارة.

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان عمرو دياب

وما بدا أنه إعلان طبيعي يمثل شخصية عمرو دياب وحبه للنساء، إلَّا أنه اعتبر إهانة للمرأة وتحرشًا بها، فكتبت إحداهن مغردة: "*Snap every beautiful moment* مش معناها تاخد صور للبنات والنساء في الشارع، بس لأنك "استحليتها". هالإعلان مشين ويشجع على التحرش وتسليع المرأة!!! عمرو دياب كمطرب "قدير" المفروض ما تكون جزء من هيك إعلان سيء!".

*Snap every beautiful moment* مش معناها تاخد صور للبنات والنساء في الشارع، بس لأنك "استحليتها". هالإعلان مشين ويشجع على التحرش وتسليع المرأة!!! @amrdiab كمطرب "قدير" المفروض ما تكون جزء من هيك إعلان سيء! https://t.co/KsVh5LiiSn — G (@GhaidaBitar) December 27, 2021

وردَّت الإعلامية الأردنية على التعليق السابق واستخدام الفتاة مصطلح "قدير"، بتغريدة جاء فيها: "هو عمل علاقة مع ممثلة لسنوات دون اي اشهار لزواج او احترام لها او حتى لزوجته وبناته !!! هذا شخص غير جدير بالاحترام برأيي".

هو عمل علاقة مع ممثلة لسنوات دون اي اشهار لزواج او احترام لها او حتى لزوجته وبناته !!! هذا شخص غير جدير بالاحترام برأيي https://t.co/02vFFvjUB1 — Aroub Soubh عروب صبح ❄️🌨 (@bataleh) December 27, 2021

وقارن أحد المستخدمين بين إعلان سيارة "سيتروين C4" المشين، وإعلان شركة "مرسيدس"، وكتب: "فرق كبير هاي الإعلانات".

https://t.co/Lwe8vcLJtC فرق كبير هاي الاعلانات — Nsaبلا (@bilelnsa) December 27, 2021

وكتبت إحداهن منتقدة فكرة اعتبار عمرو دياب فنان قدير: "فنان قدير مش عارفه شو مفهوم قدير عندهم الصراحة يعني فنان غير قدير مش متوقع منه اشي اخلاقي ولا مواقف مشرفه بالنهايه هو شايف الاعلان مصدر دخل الممثلة شايفته فرصه لا تعوض مع عمرو دياب و فرصه لتسليع و تصدير نفسها للعالميه الشركة شايفه انه تسويق لسيارتها ما بلوم اي طرف مستواهم".

فنان قدير

مش عارفه شو مفهوم قدير عندهم الصراحة

يعني فنان غير قدير مش متوقع منه اشي اخلاقي ولا مواقف مشرفه

بالنهايه هو شايف الاعلان مصدر دخل

الممثلة شايفته فرصه لا تعوض مع عمرو دياب و فرصه لتسليع و تصدير نفسها للعالميه

الشركة شايفه انه تسويق لسيارتها

ما بلوم اي طرف مستواهم — manar ram (@manarram1) December 28, 2021



