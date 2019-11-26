عمرو دياب يطرح "أول يوم في البعد" ويتربّع على عرش الترند (فيديو)

فنان غير منتهي الصلاحية، وامتداد لزمن الفن الجميل، أوصاف أطلقها محبي الهضبة عمرو دياب عليه بعد أن طرح أحدث أغانيه التي حملت اسم "أول يوم في البعد" من ألبومه القادم "أنا غير"، حيث لاقت الأغنية الجديدة استحسان الجمهور وقاربت على الوصول إلى مليون مشاهدة عبر يوتيوب في يوم واحد فقط.

وتميزت أغنية عمرو دياب "أول يوم في البعد" بأنها حملت صفات أغاني الهضبة القديمة من حيث اللحن والكلمات، وهذا ما جعل الجمهور يقع في حب الأغنية منذ سماعها للمرة الأولى، وكتب كلماتها أحمد المالكي ولحنها محمدي، والتوزيع كان بتوقيع أسامة الهندي.

والجدير ذكره أن عمرو دياب اعتمد في ألبومه الجديد "أنا غير" استراتيجية جديدة وهي أنه يقوم بطرح أغنية كل شهر حتى اكتمال الألبوم لأهداف تسويقية، فطرح حتى الآن الأغاني التالية: "أنا غير"، "يوم تلات"، "تحيرك"، "قدام مرايتها"، "متغير"، و" بحبه".

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