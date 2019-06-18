عمرو مصطفى يترك الجمهور في حالة صدمة بعد إعلانه اعتزال التلحين!

أعلن الفنان المصري عمرو مصطفى اعتزاله العمل في التلحين، بعد مرور 20 عامًا على مسيرته في هذا المجال، مؤكدًا أنه سيصب اهتمامه في الفترة القادمة على الغناء فقط، مما جعل الجمهور في حالة صدمة وحزن بسبب خسارة أحد أهم الأسماء في عالم التلحين.

وكان الفنان المصري قد احتفل مؤخرًا بمرور 20 عامًا على عمله في مجال التلحين، وفي خلال تلك الاحتفالية استغل الفرصة ليعلن عن تحضيره لألبوم جديد سيتم طرحه خلال عام 2019، ونشر عبر حسابه على فيسبوك وقال:

"1999 – 2019 .. النهاردة هكون تميت 20 سنة كملحن ذكرى أول أغنيه خليك فاكرني..البداية كانت خليك فاكرني والنهاية كانت طبعًا قادرين نعملها.. وبداية مستقبل جديد في الغناء فقط.. الألبوم السنادي إن شاء الله".

الجدير ذكره أن عمرو مصطفى يعد من الملحنين المميزين في عالم الفن والذي بالتأكيد سيترك بصمته الخاصة في جميع الأغاني التي شارك فيها، ولعل من بين أشهر المطربين الذين عمل إلى جانبهم في العديد من الأعمال الفنية هو الفنان عمرو دياب.

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