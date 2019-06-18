عادل إمام يحسم الجدل ويوضح السبب الحقيقي لخروجه من سباق رمضان 2019

بعد الكثير من القيل والقال حول خروج الفنان عادل إمام من سباق رمضان الدرامي الأخير لعام 2019، قرر الزعيم أن يحسم الجدل حول الأمر، وخلال إحدى المقابلات الصحفية أفصح عن الأسباب الحقيقية التي دفعته هو وطاقم العمل أن يأجلوا مسلسل "فالنتينو".

وكانت الكثير من الشائعات التي انتشرت حول الزعيم بعد الإعلان عن تأجيل مسلسله لبعد شهر رمضان، فالبعض قال أن السبب هو تدهور حالته الصحية، والبعض قال أن التأجيل بسبب مشاكل في الإنتاج، ولكن ما قاله عادل إمام كان مختلفًا، حيث كان تعليقه على الأمر:

" من المضحك أن يقال إن مسلسلي واجه مشكلات إنتاجية وتسويقية، فكيف يحدث ذلك وأنا تعاقدت عليه منذ فترة وتم التسويق له، كل الحكاية غير منطقية، وليس طبيعيا أن يواجه عمل لي مثل هذه العقبات".

وأضاف عادل إمام: "أما بالنسبة إلى وقف المسلسل ومن ثم تأجيله فله أسباب أخرى، أهمها دخولنا التصوير في وقت متأخر جدا، تقريبا في يناير (كانون الثاني)، وهذا تسبب في حدوث أزمة زمنية، فلم يكن هناك متسع من الوقت للانتهاء من كل المشاهد بالشكل الذي يرضيني وأسرة المسلسل، وأي استعجال كان سينعكس على مستوى جودة العمل، ومستحيل أن أجازف بذلك أمام جمهوري، ووجدنا أننا لم ننته تقريبا من نصف العمل".

الجدير ذكره أن مسلسل "فلانتينو" هو التعاون الأول بين عادل إمام والمؤلف أيمن بهجت قمر، والثاني مع الفنانة داليا البحيري بعد الفيلم السينمائي "السفارة في العمارة"، ومن إخراج عمرو عرفة.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: