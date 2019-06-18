بعفوية وسعادة بالغة..نادين نجيم تحتفل بذكرى زواجها وتشارك متابعيها هذا الفيديو

احتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم مؤخرًا مع زوجها رجل الأعمال هادي أسمر بذكرى زواجهما السابع، وظهرت في المقطع الذي انتشر عبر مواقع التواصل في قمة السعادة والفرح، وكانت ترقص برفقة زوجها بطريقة عفوية وجميلة.

وكان مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه نادين نجيم خلال احتفالها بعيد زواجها قد تداولته العديد من الصفحات على الانترنت، واختارت في تلك الليلة إطلالة كاجوال مؤلفة من هوت شورت مع تيشرت، وتمنى لها محبيها السعادة وراحة البال في حياتها مع زوجها وعائلتها.

على الناحية الأخرى، لفت زوج نادين نجيم أنظار بعض المتابعين الذين أبدوا استغرابهم، بسبب أنه يبدو عليه شخص كبير في السن والشيب يملأ رأسه، فكتبت لها أحدى المتابعات وقالت: " جوزها مبين بعمر سيدهاا كم عمره ؟؟".

الجدير ذكره أن نادين نجيم شاركت في سباق رمضان الدرامي الماضي من خلال مسلسل "خمسة ونص"، وهو من بطولتها بالأضافة إلى كل من الفنان قصي خولي ومعتصم النهار، وهو من إخراج فيليب أسمر.

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