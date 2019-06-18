فنانة شهيرة تعتزل الفن دون رجعة بعد تعرضها للتحرش الجنسي..فماذا قالت؟

أعلنت فنانة كويتية في بداية مشوارها الفني اعتزالها مجال الفن بشكل كامل دون رجعة، وذلك بعدما تعرضت للتحرش الجنسي من أحد الفنانين في أكثر من مناسبة، مما جعلها تشعر بالاشمئزاز والرغبة بالابتعاد تمامًا.

وقالت الفنانة الكويتية بيبي أحمد أن الفن أصبح باختصار من المهن المبتذلة بسبب بعض الفنانين ومساوماتهم الجنسية المستمرة، واصفة الأمر بـ"قلة أدب" بحسب ما صرحت لصحيفة الرأي الكويتية، مشيرة إلى أنها رفضت التحرش ورأت أن الاعتزال هو الحل الأمثل.

وأضافت الفنانة الكويتية أنه لم يدر في بالها على الإطلاق أن تتعرض لموقف من هذا النوع، مشددةً على أنها كفنانة شابة كانت تراودها الكثير من التطلعات والطموحات الفنية، لكن أحلامها ذهبت أدراج الرياح، وفقاً لكلامها

الجدير ذكره أن هذه الحالة التي ذكرتها الفنانة بيبي أحمد ليست الوحيدة في عالم الفن، وبحسب ما يتم تداوله على مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من الفنانات يقعن في فخ التحرش الجنسي مقابل أدوار في السينما وخلافها كما حدث في مصر مع منى فاروق وشيماء الحاج وقضية الفيديوهات الإباحية الشهيرة مع المخرج خالد يوسف.

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