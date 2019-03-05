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عمرو واكد يصدم جمهوره ويعلّق: "محكوم عليّ غيابي من القضاء العسكري"!

عمرو واكد يصدم جمهوره ويعلّق: "محكوم عليّ غيابي من القضاء العسكري"!
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