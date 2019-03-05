الممثل المصري عمرو واكد

خرج اليوم الفنان المصري عمرو واكد بتصريح ناري أحدث ضجة في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف من خلال تغريدة نشرها على موقع تويتر أنه تلقى عدد من التهديدات، بالإضافة إلى أنه سيدخل السجن فورًا بمجرد عودته لمصر.

وقال عمرو واكد في تغريدته المثيرة للجدل: " التهديد كان كالآتي: بلغني أنه محكوم عليا غيابي من القضاء "العسكري" المصري نيابة شمال القاهرة بـ5 سنين سجن وحكم آخر بـ3 سنين سجن بتهمتين نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة. رافضين يدوني نسخة من الحكمين لأن لم يصدق عليهما حتى الآن وهما منذ مايو الماضي. أنا مواطن مدني أمتهن الفن."

وتابع في تغريدة أخرى: " أنا في الخارج أصلا وبلغوني لو رجعت مصر مش هيحصلي طيب وكل حاجة جاهزة على جرة قلم. وأنا مصدقهم الصراحة."

يشار إلى أن الممثل المصري أعلن بشكل واضح عن رفضه التام للتعديلات الدستورية بمصر في الآونة الأخيرة، وأعرب عن استنكاره الشديد لأحكام الإعدام التي صدرت بحق 9 شبان في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

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