عمرو يوسف على غلاف مجلة (GQ) و بجلسة تصوير من الحجر المنزلي

تصدر النجم عمرو يوسف غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط، بصورة بالأبيض والأسود تم التقاطها عن بعد من منزله عن طريق برنامج (زووم)، بسبب إجراءات العزل المنزلي الذي فرضها انتشار فيروس كورونا.

ونشر عمرو يوسف الصورة عبر حسابه بموقع (إنستجرام)، معلقا عليها قائلا (وقف واستمتع بالحياة.. تجربة مثيرة وصعبة خاصة أن جلسة التصوير هذه قد تم إجراؤها تقريبًا من خلال مكالمة Zoom - شكرًا لجميع المسئولين)، حسب موقع اليوم السابع.

من ناحية أخرى بدأ النجم عمرو يوسف فى تحضير فيلم جديد من إخراج طارق العريان وتأليف تامر إبراهيم، وعقد الثلاثي اجتماعا أون لاين التزاماً بقوانين الدولة ومنع التجمعات لعدم انتشار فيروس كورونا، للوقوف على تفاصيل كتابة الفيلم، وموعد انطلاق التصوير واختيار فريق العمل المشاركين في بطولة الفيلم بجانب عمرو يوسف.