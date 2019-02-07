عمرو يوسف وكنده علوش يرقصان على انغام اغنية محمد حماقي الجديدة!

حرص الفنان المصري عمرو يوسف وزوجته السورية كنده علوش على حضور احتفال المطرب محمد حماقي بمناسبة إطلاق ألبومه الجديد "كل يوم من ده" والذي أقامه مع صناع الألبوم وعدد من النجوم.

وظهر الثنائي يوسف وعلوش في احد الفيديوهات وهما يرقصان سويًا على أنغام إحدى اغانيه الجديدة في ظهورهما العام الأول بعد انجاب ابنتهما حياة.

وتواجدت في الحفل الفنانة يسرا والتي حرصت على الرقص مع حماقي على إحدى اغانيه الجديدة، ومن أبرز النجوم الذين دعموا الفنان المصري محمد حماقي في حفله كل من أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والفنان أكرم حسني وزوجته، والشاعر أمير طعيمة وزوجته.

يُشار إلى أن الفنان المصري محمد حماقي كان قد اطلق ألبومه الجديد "كل يوم من ده" قبل أيام واحتوى الألبوم على 20 اغنية واستطاع حماقي تحقيق نجاح جماهيري كبير بالرغم من تخوف البعض بسبب عدد الأغاني الكبير في الألبوم.

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