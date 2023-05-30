عمر العبداللات يغني في زفة الأمير الحسين ورجوة

كشفت الصحف الأردنية أن الفنان عمر العبداللات سيزف ولي العهد الأردني الأميرالحسين بن عبدالله وعروسه السعودية رجوة آل سيف، في يوم زفافهما الملكي المقرر إقامته في قصر الحسينية في الأول من حزيران.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الأخبار، معربين عن حماسهم لمشاركة "صوت الأردن" في الحفل الملكي، فكتب أحدهم: "تخيل قديش الاشي ايقوني صوت عمر ع فوتتهم "وسع الميدااان يا بيي ولد وسع الميدان".

وأضاف آخر: "طبعا و لازم و جدا !! صوت عمر العبداللات هو صوت الفرح الاردني مع المرحوم متعب الصقار.. الحماس بالعلالي الان ! الاردن كلها فرحانة و فرحت و تشارك بالفرح".