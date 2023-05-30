الأردن يبدأ الاحتفالات الرسمية بزفاف ولي العهد.. إليكم التفاصيل

البوابة - تستعد العائلة المالكة الأردنية لاستقبال نحو 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني في أكبر مأدبة عشاء تُقام في مضارب بني هاشم-الديوان الملكي في ثاني الاحتفالات الرسمية بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة خالد آل سيف.

وانطلاقًا من حرص العائلة المالكة الأردنية في الحفاظ على التقاليد الأردنية العريقة والمتوارثة منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، سيقيم العاهل الأردني وليمة ضخمة يوم غدٍ الأربعاء بحضور أمراء ووجهاء العشائر الأردنية وكبار الشخصيات من رجالات الدولة ومسؤولين ووزراء وأعضاء مجلس الأمة وشباب رياديين وغيرهم من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

كما يتخلل وليمة العشاء المهيبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج بحضور الملك عبدالله الثاني والعريس الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ومن المتوقع أن يتم تغطية مأدبة العشاء في بث مباشرعلى محطات التلفزة الأردنية.

تقاليد الولائم

ترتبط حفلات الزفاف في الأردن بتقاليد تتعلق بالولائم الضخمة، والتي يُطلق عليها محليًا بلفظ "القرا"، حيث يتم دعوة أكثر من 100 شخص للتناول المنسف الأردني الشهير.

مأدبة عشاء بمناسبة زفاف الأمير الحسين

وجه الديوان الملكي الهاشمي قبل أسابيع دعوة لعدد من المدعوين، لحضور مأدبة العشاء التي ستقام قبل يومين من العرس الملكي المنتظر.

وبحسب بطاقة الدعوة الرسمية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن مأدبة العشاء ستقام مساء يوم الاثنين بدعوة من الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا.

كما كشفت صورة بطاقة الدعوة أن مأدبة العشاء ستقام في الديوان الملكي الهاشمي - مضارب بني هاشم مساء الاثنين في الثاني من ذي القعدة لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجري الموافق للثاني والعشرين من أيار لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلادي.

هل سيقدم المنسف الأردني في زفاف ولي العهد؟

توقع عدد من مراقبي الحدث الملكي بأن يتم إعداد المنسف الأردني على شرف المدعوين لحضور مأدبة العشاء بمناسبة الزفاف الملكي.