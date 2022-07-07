عمر كمال يثير التكهنات بارتباطه عاطفيا بطليقة أحمد الفيشاوي

انتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء حول ارتباط الفنان عمر كمال بسيدة الأعمال ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بعدما قام كمال بنشر صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تشبهها.

وحول علاقته بندى الكامل قال عمر كمال: (أنا بالفعل دخلت علاقة وقصة حب جديدة لكني مقدرش أقول دلوقتي، ولكن في نهاية العام سأقيم حفل زفاف سيحضره جميع النجوم الذي أحبهم، حماقي وتامر حسني وشيرين).

وببسؤاله عن هوية حبيبته إن كانت ندى الكامل أم لا أجاب: (مقدرش أقول دلوقتي، لكني سأعلن عنها فيما بعد).



وفنيا، انتهي الفنان عمر كمال و الفنان عبدالباسط حمودة من تصوير أغنيتهما الجديدة (حلوين) في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح أغنية (ضايعين) وظهر عمر كمال بلوك جديد في الشعر والملابس.

الأغنية من كلمات عمرو القاضي ومن توزيع شيبسي، وتم تسجيلها داخل أحد الاستديوهات الخاصة، استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة عقب الانتهاء من تصوير الكليب الخاص بها.