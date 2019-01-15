عمل جديد لهنيدي وبيومي فؤاد بداية في مصر ومرورًا بالسعودية قريبًا..إليكم التفاصيل

محمد هنيدي، بيومي فؤاد

بدأ الفنان محمد هنيدي عرض مسرحيته الجديدة بمشاركة الفنان بيومي فؤاد بعنوان "3 أيام في الساحل" في مصر، بعد غياب 16 عامًا عن الأعمال المسرحية، حيث سيبقى العرض بشكل متواصل يمتد لـ6 أشهر من ثم سيبدأ التحضير لجولة واسعة في عدة دول.

وبعد الانتهاء من العرض في مصر ستكون المرحلة الثانية للعرض في المملكة العربية السعودية، وفيما بعد سيتم العرض في عدد من دول الخليج، والختام سيكون في أمريكا في مدة تمتد لـ45 يومًا، وكانت هذه الأخبار قد حازت على تفاعل الجمهور بشكل كبير خاصة بتواجد نجوم الكوميديا هنيدي وبيومي فؤاد.

من ناحية أخرى، فإن المملكة العربية السعودية تحتضن حاليًا فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"، حيث أنه يتضمن العديد من النشاطات الثقافية والترفيهية، وتعد من أهم الفعاليات التي تستضيفها مدينة العلا التاريخية، حيث حضر العديد من النجوم في الوطن العربي لإحياء عدة حفلات وآخرهم ماجدة الرومي.