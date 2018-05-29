(عوالم خفية) يثير استياء اسرة سعاد حسني

مع اقتراب مسلسل زعيم الدراما العربية عادل إمام (عوالم خفية) من نهاية ثلثه الأول، دارت رحى الجدل حول محتواه وفكرته وما إذا كان يلمح بشكل أو بآخر إلى قضية مقتل سندريلا الشاشة سعاد حسني أم لا، بعد أن خرجت جانجاه عبدالمنعم (الأخت غير الشقيقة للفنانة الراحلة) متهمة المسلسل بأنه يتناول القصة الخاصة بالفنانة الراحلة، وأن القائمين على العمل احتالوا بهذا السيناريو غير المباشر خشية مواجهتهم قضائياً.

وتدور الفكرة حول فنانة تكتب مذكراتها التي تحمل الكثير من الأسرار وقضايا الفساد، إلا أن شخصا يتتبعها ويقوم بدفعها من الشرفة وقتلها، لتسجل الجريمة على كونها انتحار الفنانة بعد مرورها بمحنة اكتئاب شديدة.

وهو ما رأته جانجاه في تصريحات إلى (العربية) متناولة قضية شقيقتها، وأكدت أنها تتابع السوشيال ميديا منذ انطلاق عروض المسلسلات، وشاهدت كيف يتحدث الجمهور عن كون المسلسل يجسد شخصية الراحلة سعاد حسني، وقصتها، ويحاول التلاعب بالجمهور، مشيرة إلى كون النقاط التي يتناولها العمل تتطابق مع قصة السندريلا، حسب موقع دنيا الوطن.

وأوضحت جانجاه أن عادل إمام في المسلسل قدم شخصيتها هي في الحقيقة، بعدما ظلت 18 عاما تبحث في قضية أختها، وقدمت في النهاية كتابها (أسرار الجريمة الخفية) الذي كشف كل ما يتعلق بوفاة أختها.

وأمام ما ذكره مؤلف المسلسل عن كون العمل لا يتناول قضية السندريلا، معتبرا أن العمل يذكر صراحة أن الفنانة قتلت، فيما تظل الأمور معلقة بخصوص قصة السندريلا التي لم يتأكد إن كانت قتلت أم انتحرت.

وهو ما ردت عليه جانجاه بكون المؤلف يتحدث بهذه الأمور من أجل إعفاء المسلسل من الاتهامات الموجهة إليه، معتبرة أن كل القرائن تؤكد أن المسلسل يتناول قصة أختها.

كما أكدت أن الكتاب الذي قدمته يشرح القصة كاملة، مشيرة إلى أنها تتابع مع مستشارها القانوني الخطوات التي ستلجأ إليها، على أن يحكم القضاء بينها وبين أسرة المسلسل.