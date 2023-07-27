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عودة فنية لوفاء مكي بعد عملية (تكميم المعدة): شاهد كيف أصبحت!

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 27 تمّوز / يوليو 2023 - 03:01
وفاء مكي
وفاء مكي

البوابة-أعلنت الفنانة وفاء مكي  عودتها من جديد للساحة الفنية بعد غياب دام لسنوات و خضوعها لعملية (تكميم معدة) فقدت خلالها 25 كيلو من وزنها وأصبحت بعدها أكثر رشاقة.

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وعقدت الفنانة وفاء مكي مساء اليوم مؤتمرًا صحفيًا خاصًا للحديث عن سر عودتها بشكل مختلف (نيو لوك) وعن خطتها الفنية المقبلة بعد غياب لفترة ليست قصيرة.

وقالت الفنانة خلال المؤتمر:(الفترة اللي جيا أنا عندي أعمال كتير أوي في التلفيزيون ومنهم مسلسل  كان موقفا وهيتعرض في رمضان القادم  وكمان عندي عمل للترويج السياحة في مصر  وعندي حاجات لايت كوميدي ومسرح).

وفاء مكي

و أضافت: (إنقاص وزني هيساعدني في الوجود والعمل دا رزق  وممكن كمان أعمل إعلانات أنا هعمل كل حاجة في الدنيا بعد ما خسيت ومعملتش ولا عملية تجميل غير عملية التكميم بس).

يشار إلى أن آخر أعمال وفاء مكي كان مشاركتها في بطولة مسلسل (الكابوس)» عام 2015، مع الفنانة غادة عبد الرازق، و حققت نجاحا كبيرا من خلال العمل.

وفاء مكي

 

كلمات دالة:وفاء مكي

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