احتفالا ببرائتها: وفاء مكي تخضع لأول جلسة تصوير بعد 23 عاما

البوابة-خضعت الفنانة وفاء مكي لجلسة تصوير مع خبيرة التجميل هبه فؤاد، بعدسة المصور الفوتوغرافي فيينا، وظهرت خلالها بإطلالة حديثة أبرزت أناقتها وجمالها.

و تعتبر هذه الجلسة احتفالا من الفنانة بدليل برائتها بعد الأزمة التي نشبت مؤخرًا مع الفنانة ميار الببلاوي التي صرحت عن إخفائها شهادتها بحق مكي في قضية تعذيب خادمتيها، و الذي اعتبر دليل براءتها بعد 23 عامًا.

هذا و كشفت وفاء مكي في بيان صحفي، عن مدى حبها للغناء، وكشفت عن كواليس المسرحيات التي شاركت بها خلال السنوات الماضية، وقبل أن تغيب عن الساحة الفنية، بسبب ظروف أسرية، لكنها الآن تنتظر الفرصة المناسبة لتعود من جديد بأعمال تتناسب مع مكانتها الفنية، خاصة أنها تشعر بأن هناك المزيد من الأدوار التي ترغب في تقديمها على الشاشة.