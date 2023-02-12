غادة إبراهيم تؤدي عمرتين في الوقت نفسه..وستعمل في "تكفين الوتى"

أدَّت الفنانة المصرية غادة إبراهيم مناسك العمرة للمرة الأولى في حياتها، وشاركت متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" صورة لها من داخل الحرم المكي.

غادة عادل تؤدي مناسك العمر

وأطلَّت غادة إبراهيم أمام الحرم المكي مرتديةً عباءة سوداء وحجاب أسود، وكشفت أنها أنهت مناسك العمرة في خمس ساعات، نظرًا لعدم معرفتها بالخطوات الشرعية لأدائها، وقالت: "خدت العمرة الأولى في 5 ساعات علشان مكنتش عارفة لسه المناسك، والناس اللي معايا مكنتش عارفة، وقعدت اسأل، لما سألت وعرفت العمرة التانية لوالدي خدتها أسرع، وتعبت شوية في العمرة الأولى علشان مكنتش عارفة المناسك والعبادات والصلوات، وبين الصفا والمروة، والعمرة التانية عملتها بسلاسة رجلي خدت وحفظت."

وأوضحت أنها شعرت بالروحانية والراحة بتواجدها في السعودية، قائلة: "الحمد لله رب العالمين، ربنا استجاب لدعائي ونولهالي، أول مرة في حياتي أجي السعودية، والحمد لله ربنا حققهالي إني أعمل عمرة، طاقة وراحة نفسية، وراحة إيمانية جميلة، والناس جميلة ومبتسمين، والروح حلوة".

ودعت إبراهيم للجميع بأن يرزقهم الله العمر، مضيفةً: "يا رب يكتبها لحد ولكل الناس اللي نفسها تعمل عمرة، وربنا ينولها لكل مشتاق، أول مرة ليا بجد بس حبيت المكان".

ترغب في البقاء بالسعودية

وأعربت الفنانة عن رغبتها بالبقاء في السعودية لما شهدته من تنوع ثقافي، قائلة: "المفروض أطلع الفجر المطار، والله ما عايز أمشي، حبيت المكان، وكل الجنسيات متواجدة في السعودية، ومصورة أفواج من كل الجنسيات العربية والأوروبية، ودي أول مرة ليا ومش آخر مرة ليا، ويارب ينولني الحج".

آخر أعمال غادة إبراهيم

على صعيد آخر، تشارك الفنانة فى مسلسل “السجل الأسود” الذي ينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق، حيث ستؤدي شخصية "صباح" التي تعمل على تغسيل الموتى وتكفينهم، مُشيرةً إلى أنها عقدت العديد من جلسات العمل مع استايلست المسلسل لرسم ملامح الشخصية واتفقت معها على الظهور دون مكياج لأول مرة؛ من أجل عكس الخالة التي تعيشها الشخصية من مآسي وحزن وسط المقابر وخوفها على مستقبل ابنتها الوحيدة.