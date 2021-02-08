غادة عادل تضع النقاط على الحروف حول خبر زواجها بـ ابن الجيران!

خرجت الممثلة المصرية غادة عادل عن صمتها بعد الأخبار المتداولة حول زواجها أو بالأحرى ارتباطها بالفنان الشعبي حسن شاكوش على آثر صُورة جمعتهما معاً بوضع وُصف بالرومانسي.

غادة شاركت الصُورة عبر حسابها في انستغرام وأرفقتها بتعليق جاء فيه "حسن شاكوش فنان محترم و لقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائيه و صورة فوتوغرافية.... اي كلام قيل او كُتب بخلاف ذلك ما هو الا هراء من نسج خيال كاتبه او قائله"...

يذكر أن غادة عزباء منذ حوالي الـ 3 سنوات وبالتحديد منذ عام 2018 عندما أعلنت انفصالها عن المخرج والمنتج مجدي الهواري بعد زيجة دامت 15 عاما أثمرت عن 5 أبناء من بينهم ابنتها مريم التي احتفلت بعيد ميلادها منذ عدة أيام عن طريق منشور جاء فيه "كل سنة وأنتِ طيبة.. بنتي حبيبتي.. بحبك جدا".

فنياً، كانت قد شاركت غادة عادل صورة من بوستر فيلمها الجديد "أهل الكهف" الذي تقوم حاليًا بتصويره برفقة نخبة من الوجوه من بينهم "محمود حميدة، مصطفى فهمي، صبري فواز"، وظهرت عادل في الصورة بإطلالة ملكية وهي ترتدي تاجًا على رأسها وفستانًا أرزق. أما عن آخر أعمالها فقد عاشت الفترة الماضية نشاط كبير وتواجدت في فيلم "الخطة العايمة" إلى جانب الفنان على ربيع ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل.

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