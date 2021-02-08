أربعة نساء في حياة الداعية معز مسعود..آخرهن حلا شيحة التي ستتزوج للمرة الثالثة!

"انتصر الحُب"!

تستعد الممثلة المصرية حلا شيحة لدخول القفص الذهبي مجدداً وللمرة الثالثة في حياتها وهذه المرة من الداعية المصري معز مسعود والذي سبق أن تزوج لـ 3 مرات قبل أن يدخل القفص الذهبي مجدداً خلال الساعات القليلة القادمة بزواجه الرابع من حلا.

الأخبار المتداولة أكدت أن الثنائي سيدخل القفص الذهبي اليوم الإثنين خلال ساعات المساء داخل أحد فنادق القاهرة وبالتحديد "الفور سيزون" بحفل سيضم أهل الطرفين والمقربين.

علاقة الثنائي كانت قد بدأت بتعليق من حلا بعد أن شارك معز كان قد شارك صورة جديدة عبر حسابه في إنستقرام "شكرًا جزيلاً للإنسان الرائع الذي التقط هذه اللحظة النادرة.. أنت تعرف من أنت"، لتعلق حلا شيحة "من إلتقط هذه الصورة"!..ليأتي رد معز "شخص مميز جداً".



حلا هي الزوجة الرابعة في حياة معز، إذ كان قد تزوج أول مرة عام 2003 من ملكة جمال الجامعة الأمريكية التي تدعى "سارة" وانجب منها أطفال ولكن لا أحد يعلم كم عددهم أو حتى هوية سارة بالكامل وصورها. الزوجة الثانية كانت الناشطة بسنت نور الدين التي تزوجت منه لمدة 179 يوماً بعد أن بادر بمشاركته إعجابه بفيديوهاتها السياحية عبر حسابه في فيسبوك.

أما الزوجة الثالثة فهي الممثلة المصرية شيري عادل والتي دخلت القفص الذهبي معه لمدة عام كامل قبل أن ينتهي الزواج بالطلاق الرسمي بينهما عام 2019 وقيل وقتها أن السبب رغبة الداعية بإبعاد زوجته عن التمثيل وعالم الشهرة.

حلا شيحة والتي هي الزوجة الرابعة كانت قد مرت بتجارب زواج سابقة أولها مع أحد أعضاء فريق وسط البلد الفنان هاني عادل ولكن الزواج لم يدم طويلا وتم الطلاق. من بعدها أعلنت اعتزالها الفن وارتدت النقاب وتزوجت من شاب كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهم بعدة سنوات وأقامت مع زوجها حينئذ في الإسكندرية ثم هاجروا إلى كندا وأنجبت منه 4 أبناء (ولدين وابنتين). الزواج الذي استمر لمدة 12 عام تقريباً انتى بالطلاق وخلع الحجاب والعودة للفن مجدداً.

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