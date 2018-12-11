غادة عبدالرازق برشاقة مُلفتة وإطلالة مميزة في احدث جلسة تصوير!

غادة عبدالرازق

نشرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق صور جديدة لها عبر حسابها الخاص في إنستغرام من احدث جلسة تصوير خضعت لها على يد المصور الشهير خالد فضة.

وتألقت عبدالرزاق بإطلالة كشفت عن رشاقتها مُرتدية توب أبيض قصير كشف عن بطنها والتاتو الجديد الذي رسمته عليه، وبنطلون باللون الكحلي، وفوقهما جاكيت ملون، وانتعلت حذاء كعب عالي باللون الأزرق، أما فيما يخص تسريحتها فقد رفعت عبدالرازق شعرها للاعلى بالكامل مُعتمدة تسريحة الكعكة.

وتفاعل جمهور الفنانة المصرية مع الصور مُتغزلين بجمالها وتألقها الذين تحافظ عليهما باستمرار، كما وعبر عدد منهم عنن إعجابهم باهتمامها برشاقتها خصوصًا بطنها المشدود.

وعلى الصعيد الفني كانت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق قد خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل ضد مجهول والذي شاركها في بطولته عدد من النجوم نذكر منهم فراس سعيد، أحمد سعيد عبدالغني، حنان مطاوع، محمد دياب.

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