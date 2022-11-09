غادة عبد الرازق تعود للدراما الرمضانية بـ(تلت التلاتة)

أعلنت النجمة غادة عبد الرازق عن خوضها الموسم الرمضاني 2023 بمسلسل يحمل اسم (تلت التلاتة).

وأعربت غادة عبد الرازق عن تحمسها للعمل قائلة: (إن شاء الله ربنا يكرمنا ويطلع على أحسن وجه)، وذلك حسب تصريحاتها لبرنامج ET بالعربي.

و تستأنف غادة تصوير فيلمها (جوازة بالعافية) بطولة أحمد آدم ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل، وتجسد ضمن أحداث الفيلم شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في البنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي. كما تنتظر استكمال المشاهد الأخيرة في فيلمها المتوقف (حفلة 9) الذى يجمعها بطارق لطفي، أحمد وفيق، محمود البزاوي.