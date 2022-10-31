غادة عبد الرازق في إطلالة خاصة بمناسبة (الهالوين)

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها بصور لها بمناسبة (الهالوين).

وظهرت غادة عبد الرازق في الفيديو وهي متنكرة في إحدى شخصيات فيلم Halloween III الصادر عام 1982 والذي يعد واحدا من أشهر أفلام الرعب في عيد الهالوين.واختارت غادة عبد الرازق فلتر الشخصية ويظهر وجهها بالأبيض والأسود وأسنان ملطخة بالدماء.

مؤخرا، انضمت غادة عبد الرازق لحكاية جديدة تحمل اسم (تحت الحزام)، ضمن أحداث مسلسل (حدث بالفعل).

المسلسل إنتاج مصري إماراتي، وينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويخرج هذه الحكاية هشام الرشيدي، ويجري حاليا ترشيح باقي الأبطال، كما انضمت لها الفنانة بسنت حاتم.