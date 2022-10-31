  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. غادة عبد الرازق في إطلالة خاصة بمناسبة (الهالوين)

غادة عبد الرازق في إطلالة خاصة بمناسبة (الهالوين)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 31 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 07:17
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها بصور لها بمناسبة (الهالوين).

اقرأ ايضاًهكذا احتفلت غادة عبد الرازق بعيد ميلاد (روتانا)هكذا احتفلت غادة عبد الرازق بعيد ميلاد (روتانا)

وظهرت غادة عبد الرازق في الفيديو وهي متنكرة في إحدى شخصيات فيلم Halloween III الصادر عام 1982 والذي يعد واحدا من أشهر أفلام الرعب في عيد الهالوين.واختارت غادة عبد الرازق فلتر الشخصية ويظهر وجهها بالأبيض والأسود وأسنان ملطخة بالدماء.

مؤخرا، انضمت غادة عبد الرازق لحكاية جديدة تحمل اسم (تحت الحزام)، ضمن أحداث مسلسل (حدث بالفعل).

المسلسل إنتاج مصري إماراتي، وينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويخرج هذه الحكاية هشام الرشيدي، ويجري حاليا ترشيح باقي الأبطال، كما انضمت لها الفنانة بسنت حاتم.

كلمات دالة:غادة عبد الرازق

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...