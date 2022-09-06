هكذا احتفلت غادة عبد الرازق بعيد ميلاد (روتانا)

احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة روتانا، ونشرت صورًا تجمعهما عبر حسابها الشخصي على موقع (انستغرام).

و ظهرت روتانا إلى جوار والدتها غادة وتقوم الأخيرة بتقبيلها، وهنأتها بوضع رموز (تورتة) وقلوب.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة روتانا بعيد ميلادها، منهم: زينة (ربنا يحميكم ويخليكم لبعض كل سنة والقمر وام القمر طيبين)، فيفي عبده (ما شاء الله.. الله اكبر ربنا يحفظكم يا رب)، وكتبت حنان مطاوع (ربنا يسعدها ويباركلك فيها ويخليكوا لبعض)، وعلقت نادية الجندي (عيد ميلاد سعيد)، وكتب لقاء سويدان (ربنا يسعدك بيها دائما).

و على جانب آخر، تبدأ غادة تصوير حكاية (تحت الحزام) من أحداث مسلسل (حدث بالفعل) والذي يعد بمثابة الحكاية الثالثة من المسلسل، والذي ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة أبطال مختلفين، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضًا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

يشار إلى أن المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من تسع دول عربية، و هو من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له.