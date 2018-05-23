غادة عبد الرازق تبكي الجمهور بمشهد غسل جتمان ابنتها في (ضد مجهول)

لليوم التالي على التوالى يتصدر مسلسل (ضد مجهول) جميع آليات البحث على المواقع الإلكترونية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك) وموقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب)، وذلك بعد الأداء المبهر لها في مشهد تغسيل ابنتها الذي جاء فى سياق أحداث الحلقة الخامسة، وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع أداء النجمة غادة عبد الرازق في مشهد إنساني بالغ التأثير أثناء غسل ابنتها ودفنها وهي تتذكر أجمل اللحظات معها وقامت بتقبيل يدها ورأسها.

وأبكت غادة عبد الرازق جمهورها فى هذا المشهد الإنساني الصعب والتي قامت بتجسيده بحرفية عالية ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسلها (ضد مجهول)، وأبدوا تعاطفهم مع الأم المكلومة.



وأثار اغتصاب وقتل ابنة غادة عبد الرازق فى رابع حلقات (ضد مجهول) حالة من الحزن الشديد على أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل.



مسلسل (ضد مجهول) بطولة غادة عبد الرازق، ودياب، وروجينا، وأحمد سعيد عبد الغني، وحنان مطاوع، وفراس سعيد، ورانيا منصور، ومحمد دسوقي، وهلا السعيد، وآخرين، تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت وإنتاج تامر مرسي.