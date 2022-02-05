غادة عبد الرازق و زوجها في جلسة تصوير جديدة و السيجارة سيدة الموقف!

خضعت الفنانة غادة عبد الرازق، لجلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).



وظهرت غادة عبد الرازق في الصورة بإطلالة شتوية أنيقة برفقة زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة إعجابهم.

من جهة أخرى، تعافت الفنانة غادة عبد الرازق من فيروس كورونا المستجد عقب إصابتها به منذ عشرة أيام.

وأجرت غادة عبد الرازق، مسحة طبية حيث جاءت نتيجة المسحة سلبية لتتعافي تماما من الفيروس .

و كانت الفنانة قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، عبر خاصية (ستوري) على حسابها بتطبيق (إنستغرام) .

وكتبت غادة عبد الرازق قائلة: (الحمد لله على كل شيء.. طلعت المسحة إيجابية .. أوميكرون).