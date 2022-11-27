غادة عبد الرازق و زوجها يخطفان الأنظار بإطلالة باريسية

خطفت الفنانة غادة عبد الرازق، أنظار متابعيها بصور جديدة علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات (إنستغرام.)

وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة شتوية جذابة برفقة زوجها من باريس، وحازت الإطلالة على إعجاب متابعيها، حيث جاءت التعليقات: زي القمر بجد، ايه الاخضرات الحلوة دي، باريس نورت وغيرها من التعليقات.

و فنيا، يواصل المخرج محمد هشام الرشيدي، التحضيرات الأخيرة الخاصة بمسلسل غادة عبد الرازق الجديد، والذي يحمل اسم (تلت التلاتة) تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان 2023. و لازالت عملية التعاقدات مع الفنانين الباقين قائمة حتى الآن، حيث لم يتعاقد سوى محمد القس، ليُشارك في بطولة مسلسل غادة عبد الرازق الجديد، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.