(غارنييه) تختار مايان السيد وجها إعلانيا لها

البوابة-اعلنت العلامة التجارية الرائدة غارنييه رائدة في مجال العناية بالجمال و البشرة عن اختيار الممثلة الشابة مايان السيّد، متحدثة ووجها إعلانيا جديدا لها.

و قال أحمد وجيه المدير العام لقسم المنتجات الاستهلاكية في الشرق الأوسط : (نحن نرحب بمايان السيد كأحد أعضاء عائلة غارنييه وإن تأثيرها وتفانيها في الجمال الطبيعي يجعلانها شخصية مثيرة للاهتمام وملهمة للترويج لعلامتنا التجارية في المنطقة)، مضيفا انه (مع الدعم الذي تقدمه مايان، نهدف إلى تمكين جيل الشباب لاحتضان جمالهم الطبيعي ودفع التغيير الإيجابي في هذه الصناعة).

بدورها قالت الفنانة : (يشرفني أن أضم جهودي إلى غارنييه للترويج لعلامتها التجارية و إنّ التزام غارنييه بالجمال الأخضر والاستدامة متوافق تماماً مع قيمي الشخصية، وأنا متحمسة جدا لإلهام الشباب والتواصل معهم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معا، و يمكننا إحداث تأثير إيجابي وتمكين جيل الشباب لاحتضان جمالهم الطبيعي).

و على صعيد متصل، كشفت مايان السيد، في تصريحات صحفية سبب فقدانها الكثير من وزنها مؤخرا، مشيرة الى أنها تمارس الرياضة بصورة مكثفة حاليًا، ما أدى إلى زيادة معدل الحرق لديها وخسارة وزنها بشكل واضح.

وأكدت مايان السيد، أن الرياضة والنظام الغذائي الصحي هما السر الحقيقي وراء فقدان الوزن، مشيرة إلى عدم التزامها التام بنظام أكل معين لأنها تهوى تناول الطعام.



