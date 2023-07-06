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مايان السيد بجلسة تصوير جريئة.. "وين البنطلون يالمبي؟"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 06 تمّوز / يوليو 2023 - 07:50
مايان السيد
مايان السيد

أحدثت الفنانة المصرية الشابة مايان السيد حالة من الجدل في أحدث جلسة تصوير لها، إذ اختارت التألق بإطلالة رجالية غلب عليها الجرأة والإثارة.

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مايان السيد بإطلالة جريئة

في التفاصيل، شاركت مايان السيد متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور لها من جلسة التصوير، إذ اختارت إطلالة رجالية من متجر الأزياء الخاص بالرجل الأنيق تألفت من قميص أبيض يصل لمنطقة الأفخاذ، في حين نسَّقته بجاكيت أسود رسمي فضفاض وربطة عنق سوداء، وأكملت إطلالتها بانتعال حذاء أسود ذو ياقة عالية.

مايان السيد

 

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر تعود للثمانينات، حيث جاءت بغرة منتفخة وخصلات شعر مموجة منسدلة على الجانبين، في حين اعتمدت رسمة عيون القطة.

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والأمر المثير للجدل عدم ارتداء السيد بنطالًا، معتبرةً القميص فستانًا قصير؛ وهو ما عرضها للسخرية والانتقاد، إذ كتبت إحداهن: "يالمبي البنطلون يالمبي بس ستيل قمر كده كده"، وأضافت أخرى: "لوك غير موفق بالمرة و بلاش تقليد تعمى للأجانب".


 

كلمات دالة:مايان السيد

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