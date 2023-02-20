غدير السبتي تعود لحب الطفولة..وتتزوج للمرة الثالثة

فاجأت الممثلة الكويتية غدير السبتي متابعيها ومحبيها بإعلان زواجها للمرة الثالثة من حب طفولتها، الذي يعود لأكثر من 30 عامًا.

غدير السبتي تعلن زواجها للمرة الثالثة

وكشفت غدير السبتي الأخبار السعيدة خلال لقائها في برنامج MBC Trending على هامض مهرجان الفجيرة، وقالت وعلامات السعادة والرضا بادية على ملامح وجهها: "تزوجت عن جديد والحمدالله.. تزوجت الانسان اللي أنا كنت أتمناه طول عمري".

ابن جيرانها

وتطرقت السبتي للحديث عن تفاصيل لقائهما، مُشيرةً إلى أنه ابن جيرانها منذ أن كانت بعمر الـ13 عامًا، ثم شاءت الأقدار لأن يفترقا ويسلك كل واحد منهما طريقه، حيث تزوج كلاهما من أشخاص مختلفين وأنجبا أطفالًا، ثم ليجتمعا من جديد بمحظ الصدفة ودون تخطيط".

ولفتت إلى أنها رفضت فكرة الزواج سابقًا بعد تجربتي زواج، لكن قلبها نبض من جديد، وأضافت: "بعد تجربتي زواجي الثانية قلت مستحيل أتزوج، بس قلبي دق مرة ثانية. ومن المستحيل كنت أفكر في يوم من الأيام ان هذا الانسان يكون زوجي. وكأن رب العالمين كان حاطنا حق بعض بس نهاية المطاف".

لن تغيب عن التمثيل بعد الزواج

وشددت السبتي أن زوجها متفهم بعض الشيء ولن يمنعها من التمثيل، حيث كان أحد شروطها للزواج البقاء في مهنتها بعيدًا عن أدوار الجرأة، مضيفةً: "كما أنني دائماً أقدم أدوار ما فيها جرأة ولبسي دائماً محتشم، فما لها داعي انه يحرمني وخصوصاً ان هو متفهم بعض الشيء مو وايد متفهم.. انسان شوية منغلق".



طلاق غدير السبتي من زوجها أحمد الفردان

ويأتي زواج السبتي بعد مرور 3 أعوام على انفصالها من زوجها السابق المخرج البحريني أحمد الفردان، التي دامت علاقتهما الزوجية ما يقارب الـ سنة وسبع أشهر.

وأعلن السبتي طلاقها بمنشور، كتبت فيه: "القرار الى أخذته ما كان سهل....لازم نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة وحده...إنفصلنا عن الحياة الزوجية لكن مرتبطين كأصدقاء".