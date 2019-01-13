هكذا ردت غدير السبتي على خبر انفصالها عن زوجها أحمد الفردان!

غدير السبتي وزوجها أحمد الفردان

انتشرت في الأيام الماضية العديد من الشائعات حول انفصال الفنانة الكويتية غدير السبتي عن زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان، إلا أن السبتي خرجت عن صمتها وقامت بنفي هذه الشائعة مؤكدة أن علاقتهما جيدة ولا يوجد بها أي مشاكل.

واوضحت السبتي عبر فيديو نشرته في احد حساباتها الخاصة انه وبسبب إقامة زوجها في البحرين وإقامتها في الكويت فهما لا يتواجدا سويًا في نفس المناسبات وقد يكون هذا السبب وراء انتشار شائعة الانفصال، واكدت الفنانة الكويتية أن زوجها الفردان من المقرر أن ينتقل للإقامة معها في الكويت قريبًا.

يُشار إلى أن الفنانة الكويتية غدير السبتي كانت قد احتفلت بزفافها على المخرج الشاب أحمد الفردان في نهاية شهر مارس الماضي بحفل زفاف أسطوري بالكويت، حضره عدد كبير من مشاهير الفن في الكويت والبحرين.

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