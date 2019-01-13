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هكذا ردت غدير السبتي على خبر انفصالها عن زوجها أحمد الفردان!

هكذا ردت غدير السبتي على خبر انفصالها عن زوجها أحمد الفردان!
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