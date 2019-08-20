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"غورانغ آند كيشانداس آند كو" في دبي

منشور 20 آب / أغسطس 2019 - 09:15
"غورانغ آند كيشانداس آند كو" في دبي
"غورانغ آند كيشانداس آند كو" في دبي

استفِد من عرض الأزياء المقدّم من "نميش"، حيث تتضمّن النسخة الأخيرة منه في فندق تاج، مجموعات لعلامات تجارية مرموقة مثل "غورانغ شاه"، و"كيشانداس آند كو". اكتشف التصاميم المُعاصرة والتقليدية، والأقمشة والمجوهرات والأزياء. 

يُعرف "غورانغ شاه" بأسلوبه المُميّز بالتصميم، ويشتهر بالملابس التقليديّة بما في ذلك "ليهينغا"، و"أناركالي"، و"غارارا"، و"كورتا"، و"ساري". أما "كيشانداس آند كو"، فهي عبارة عن دار للمجوهرات في مدينة حيدر أباد يعود تاريخها إلى 145 سنة، وتشتهر بالإبداعات النادرة والعريقة.

 

التاريخ 30 أغسطس - 31 أغسطس 2019
الفئة نمط حياة , تجارب
الموقع فندق تاج دبي
الهاتف +971 4 331 4858
رسم الدخول الدخول مجاني
الدخول 11 صباحاً - 7 مساءً
الموقع الإلكتروني https://www.facebook.com/events/755697151513472/

Via SyndiGate.info


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