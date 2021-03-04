غوى إبراهيم تتعرض للتنمر بسبب شعرها.. والجمهور "كيف طلعت على الشاشة"!

تصدر اسم الإعلامية اللبنانية غوى إبراهيم الحديث خلال اليومين الماضيين بسبب تسريحة شعرها التي أطلت بها على الشاشة.

وقصت الإعلامية اللبنانية شعرها من الأمام وبالتحديد الغُرة بطريقة جديدة أثارت الجدل، اذ أن الشعر الأمامي كان قصير جداً وبأطوال غير متساوية مما دفع الجمهور لتداول الصُور بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي ضمن تعليقات كان منها

"معقولة محد قالها؟ المخرج؟ المصور؟ مهندس الصوت والاضاءة؟ الفراش؟ زملاءها؟ محد فيهم قدر يقولها؟؟ محد؟؟؟".

وتابع آخر "شكله ابنها قاصلها اياها و هي نايمة"..وكان هنالك تعليق "اختي نادتني قالت لي تعال شوف القصه بس م توقعت الموضوع يوصل لين هنا"

الأمر لم ينتهي هنا، بل تم تركيب صُور شخصيات كرتونية على صُورة غنى ومن بينها شخصية "ماروكو" والتي بدت مشابهة لها، كما تم إرفاق الصُورة على فيديوهات كوميدية.

مع تداول صُور الإعلامية، أعاد الموضوع للأذهان بكائها مباشرةً على بعد أن عرضت تقرير عن زميلتها نجوى قاسم التي توفيت بطريقة مفاجئة منذ حوالي السنة تقريباً بأزمة قلبية، وكان أخر ما شاركته عبر حسابها في السوشال ميديا "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب.. يا رب احفظ بلادنا، وعينك على لبنان".

نبذة عن غوى إبراهيم

بدأت حياتها الجامعية في تخصص العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، قبل أن تتخرج منها صحافية، في قسم الصحافة المرئيّة والمسموعة "راديو - تلفزيون"، أثناء دراستها الجامعية، انضمت كمحررة إلى صحيفة صدى البلد، واستلمت فيها مهمة تغطية أنشطة وأخبار الأمم المتحدة في لبنان والشرق الأوسط، ونفس الفترة عملت مع أسرة مجلة "قمر" الفنية في بيروت.

بعد تخرجها، عملت مع فريق موقع النهار أونلاين، ومن ثم التحقت بقناة العربية كصحافية في 2010. تدرّجت في قناة العربية من محررة إلى مُعدّة ومقدمة لفقرة الصحافة الخليجية في نشرة "الرابعة"، وبعدها انتقلت لتكون من المذيعات الرئيسات لنشرات الأخبار قبل أن يتم إقالتها من القناة في 2016.

أسست قناة الحدث الإخبارية، مع مجموعة من زملائها، التي انطلقت في 8 فبراير 2014. انضمت كمذيعة رئيسية لنشرة التاسعة، ضمن مجموعة إم بي سي في 1 أغسطس 2017. قدمت حلقات برنامج «حيّاك يا عيد» من الاستوديو الرئيسي في دبي على قناة إم بي سي 1.

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