كاظم الساهر متهم بخيانة الأمانة بعد وفاة سيدة مسنة.. تفاصيل القصة!

أطلق شاب من إحدى القُرى أصابع الاتهام نحو الفنان العراقي كاظم الساهر متهماً إياه بخيانة الأمانة والوعد الذي قطعه.

وفي التفاصيل، شاركت إحدى المحطات الكُردية تقرير مُصور من قلب إحدى قرى محافظة دهوك وأظهر التقرير إحدى العائلات التي تقطنها ومن بينهم شاب ادعى أن كاظم الساهر كان قد عمل في القرية كمعلم لمدة سنتين وخلال تلك الفترة كان يأكل ويشرب على حساب أهل القرية، وأضاف الشاب أن الساهر اقترض مبلغ مالي من والدته ووعدها بأن يُعيد المبلغ إلا أن لم يفعل ليومنا الحالي.

وأضاف الشاب أضاف أن والدته قد توفيت من دون أن تحصل على الحق المالي المطلوب من كاظم على الرغم من أن الأخير قد قطع وعد إلا أنه لم يفي به.

وجاءت اتهامات الشاب في ظل التزاك الفنان العراقي وادارة أعماله الصمت، أما الجمهور فكان ما بين من صدق الموضوع وبين من كذب الأمر وأنه مجرد لعبة لكسب أموال على حساب اسم وشهرة كاظم الساهر.

من جهة أخرى، ظهر النجم العراقي فى إطلالة جديدة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث تداول الجمهور صُور جديدة له برفقه طفلتين، تبين أنهما حفيدتيه (آية وسنا)، أيضاً تم تداول صُورة له برفقة فتاة غاية في الجمال تبين أنها ابنة شقيقه.

وكان الساهر قد شغل الحديث منذ مدة بعد إطلالته الأخيرة على الجمهور بلوك مختلف من سواء من ناحية الشعر والأسنان وصولاً للوجه كاملاً، وقيل وقتها أنها خضعت لحقن الفيلر وتجميل الأسنان.

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