فاجعة جديدة في عالم بوليوود!

صُدم عالم بوليوود مجدداً بخبر وفاة جديد خلال فترة لا تتعدى بضعة أيام أسفر عن وفاة أحد الممثلين بشكل مفاجئ.

تشيرانجيفي سارجا الممثل ذو الـ 39 قد فارق الحياة بعد تعرضه لـ أزمة قلبية.

وكما صرحت المصادر، شكا الممثل صباح اليوم من ألم في الصدر وتم نُقله إلى مستشفى خاص ليفارق بعد بمدة قصيرة الحياة.

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الراحل كان قد شارك بعدة أفلام من بينها Amma I Love You والذي تدور أحداثه حول شخصية مليونير وهو الوريث لأعمال النسيج التي تديرها والدته. وكان أيضاً قد لعب دور البطولة في Whistle وVaradanayaka.

الجمهور بدوره نعى الراحل وأبدوا صدمتهم، وحتى المشاهير من بينهم الممثلة برياماني التي علقت بـ "مصدومة لسماع نبأ وفاة تشيرانجيفي سارجا. لا يمكن أبدا أن أنسى وجهه المبتسم".

يذكر أنه قد توفي منذ فترة عدة ممثلين، كان أولهم عرفان خان عن عمر ناهز الـ 53 عاماً بعد إصابته بسرطان، كما رحل الممثل الهندي ريشي كابور بعد إصابته بسرطان الدم.

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