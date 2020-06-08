حسن شاكوش يدخل القفص الفضي.. شاهدوا رقصته مع عروسه في حفل الخطوبة!

تداول رواد السوشال ميديا صُور للفنان الشعبي "حسن شاكوش" برفقة فتاة من جلسة تصوير كان قد خضع لها الفنان ليعلن عن خطوبته.

الحفل الذي أقيم في أحد فنادق مصر الفخمة اقتصر على الأهل والمقربين، وقد تداول الجمهور فيديوهات راقصة للثنائي ضمن مباركات من الجمهور ومحبي الفنان.

شاكوش لم يشأ أن يطل بـ البدلة التقليدية، فقد اختار قميص أبيض بروسومات وبنطلون أسود بنقشة من منطقة الجيب الخلفي، أما العروس فقد أطلت بفستان فضي واكسسوار رأس بنفس اللون.

وكانت خلافات شاكوش قد تصدرت حديث الجمهور بعد ان أطلت راقصة مصرية تدعى "سلمى" وصرحت بـ فيديو انها زوجت حسن وقالت أنها تزوجت شاكوش عرفيا منذ عامين ونصف تقريبًا قبل أن ينال شهرة كبيرة، وان خلاف كبير قد حدث بينهما بعد أن ضبطته برفقة فتاة في الشقة، لينهال عليها بالضرب ويمزق وثيقة زواجهما العرفي.

الراقصة أضافت أن شاكوش كان يمارس الرذيلة خلال أيام شهر رمضان المبارك، وان بحوزتها فيديوهات تثبت الموضوع كما أكدت أن أخوه يتعاطى المخدرات ووالدته تعمل في السوق الشعبي.

شاكوش كان بدوره قد نفى الموضوع وأكد أن رفع قضية ضد إدعاءات الراقصة، واكد أنه يعرفها فقط بحكم العمل لا أكثر.

يذكر أن شاكوش كان قد اكتسب شهرته من خلال أغنية "بنت الجيران" التي حققت أكثر من 324 مليون مشاهدة عبر يوتيوب والتي جمعته بـ "عمر كامل"، إلا أن نجاح الأغنية الكبير سبب مشاكل كبيرة بين الفنانين الشعبين بعد أن نسب شاكوش النجاح لنفسه متناسياً من معه في أغاني المهرجانات.

وقد تدخل مطرب المهرجانات "حمو بيكا" بـ الخلاف وعلق بـ "أنا الي عرفتك للناس"، وأكد انه كان غير مريء للجمهور حتى تعاون مع بيكا وقدمه للجمهور وكان السبب في شهرته الكبيرة.

الأمور نوعاً ما أصبحت جيدة بين شاكوش وعمر وبناءً على ذلك أطلقا أغنية جديدة بـ عنوان "شوكلاته سايحه جوه كيك" والتي حققت أكثر من 8 مليون مشاهدة خلال عدة أيام.

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