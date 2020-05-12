ليلى عبد الله : تلقيت سيارة هدية بعيد ميلادي من معجبة.. وهذا ما فعلته!

أطلت الممثلة الكويتية من أصل لبناني ليلى عبد الله بفيديو لايف عبر إنستجرام برفقة الإعلامي علي نجم.

خلال البث المباشر، وجه علي سؤال لـ ليلى "عن ما إذا عرض عليها في أحد الأيام هدية ثمينة أو كبيرة؟"

لتجيب لـ ليلى "إيه سيارة.. كانت وحده من المعجبات وبمناسبة عيد ميلادي عرضت علي سيارة.. لكني ما أخذتها حسيتها كثير".

علي أبدى صدمته "حد تيجي سيارة ويقول لأ؟ " "ليش المثاليات الزايدة!" لترد عليه بـ "مو مثاليات بس شو رح يكون موقفي قدام أهلي.. بتحس في شي غلط"، كما أنها علقت بطريقة كوميدية " لو انعرض عليه كمان مرة رح أقبله.. بس وينها وينها".

يذكر أن ليلى وُلدت في الكويت من أسرة لبنانية، وهي الأخت الأكبر بين شقيقاتها، وكانت قد دخلت مجال الفن بتشجيع من والديها ومعارضة أعمامها عندما كانت في سن الرابعة عشرة من عمرها من خلال برنامج التقليد "عيني عينك 3"، كما ظهرت كموديل في كليب مع الفنان عبد المجيد عبد الله.

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