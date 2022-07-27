فاطمة الأنصاري تتعرض للسخرية بعد حديثها عن الثقة بالنفس

تعرَّضت خبيرة الجمال والموضة فاطمة الأنصاري إلى السخرية، بعد حديثها عن الثقة بالنفس وتقبل المرء شكله ولون بشرته وطبيعة شعره.

فاطمة الأنصاري ترد على انتقاد لون بشرتها السمراء

توجَّهت فاطمة الأنصاري عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" لترد على منتقدي بشرتها، موجَّهةً رسالة لمتابعتها حول الثقة وحب النفس، كما طلبت منهم عدم السماح لأي أحد بزعزعتهم من الداخل، وقالت: "لا تسمح لأي حد من يلي حولنا يزعزع هاي الثقة يليفي نفسنا، ايش ما كان الشي يلي فيك حبي نفسك زي ما انت..لون شعرك، شكل شعرك، طبيعتها، ولون بشرتك".

وأوضحت أنه تتعرض للتنمر بسبب لون بشرتها الأسمر، مقارنين إياها بشقيقاتها اللواتي يعتبرهن البعض ذوات بشرة بيضاء، حيث أكَّدت أنها تحب لون بشرتها الأسمر، مُشيرةً إلى أنها لا تتخيل نفسها بلون بشرة أبيض، إذ تراه لا يليق عليها.

وطلبت من الجميع أن يدعم بعضه البعض بالتعليقات الجميلة التي تترك الأثر الطيب.

وتفاعل رواد المواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات فاطمة، وسخروا من تحدثها عن الثقة بالنفس، بينما هي تستخدم فلتر وأجرت العديد من عمليات التجميل والإجراءات الجمالية؛ لتتمتع بهذا الشكل، بالإضافة إلى اعتبار شقيقاتها بيض البشرة، بينما هن في الحقيقة سمراوات.

وكتبت إحدى المتابعات: "مين زعزع ثقتها عادي سؤال عادي ترا لما احد يقول ليش انتي سمرا واخواتك بيض احسه سؤال عفوي مافيه اي شي مهين او مسيء او جارح طفشتونا ترا كل كلمه تنقال لكم تسووها تنمر و وحشيه و زعزعة ثقه ع قولها".

وأضافت أخرى: "طيب ليش سااارقة 😂😂وجه غيرررك نسخته نسسخ قال ليش ماحبيتي خلقة لله رحتي تحورفين فيها ركبت رأس جديد وتتفلسف علينا الأخت".

وعلَّقت أخرى: "اي ثقه اي زعزعه كله خرابيط في خرابيط ومحتوى فاشل يفشل لاحول ولاقوة الا بالله سوون حوار ومناقشه وكلام فاضي".

عودة فاطمة الأنصاري للسناب شات بعد الاعتزال

وقد عادت فاطمة الأنصاري إلى حسابها على تطبيق "سناب شات" بعد أسابيع من الغياب، وطمأنت متابعيها بمقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، وقدَّمت اعتذارها لهم بسبب اختفائها المفاجئ وامتناعها عن نشر يومياتها بصورة دورية، وأوزعت السبب إلى رغبتها في قضاء وقتها برفقة صديقاتها والابتعاد عن الأمر والحصول على الوقت مع نفسها.

وأشارت الأنصاري، التي اعتمدت لوك جديد لشعرها، أنها متواجدة في دبي لقضاء رحلة استجمام مع صديقاتها، لذا قررت عدم استخدام هاتفها ومواقع التواصل الاجتماعي، مُشيرةً إلى أن قرارها جاء بناء ً على تعليقات متابعيها الذين شجعوها على تكريس وقت لنفسها بعد الضغط الذي تعرضت له في عملها، وحادثة انفصالها عن مشهور السوشال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري.

وشكرت الأنصاري جميع الشركات التي وقفت إلى جانبها وسمحت لها بتأجيل أعمالها لحين تحسن نفسيتها.

كما نشرت الأنصاري مقطع فيديو وهي تتمايل بعباءتها، وعلقت: "مرا اشتقت لكم حقيقي، صدق إجازة طويلة شوي بس انبسطت فيها مرا وسويت اشياء مرا كثيرة بنسولف بكل شي إن شاء الله بس ودي تشوفون وجهي وأنا جالسة أشوف تعليقاتكم".