بالصور: فتاة سعودية تثير الجدل بالشبه الكبير بينها وبين نادين نسيب نجيم، لن تفرّقوها عنها!

نادين نسيب نجيم

تثير السعودية فاطمة الانصاري الجدل مجددًا بسبب إصرارها على تقليد النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، من ناحية الملابس او المكياج.

وظهرت الفتاة في أجدد صورة لها بالعباءة السوداء تغطي شعرها، ولفتت الأنظار بالمكياج الذي تعتمده والذي يجعلها نسخة طبق الأصل عن النجمة اللبنانية، الأمر الذي أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الأنصاري تؤكد دائمًا أنها لم تخضع لأي عمليات تجميلية لتصبح نسخة عن نجيم، إلّا أن طريقة المكياج التي تضعه لها شقيقتها خبيرة التجميل أمل هي السبب في زيادة الشبه بينهما.

ويتفاعل رواد مواقع التواصل مع صور الشابة وتنهال عليها التعليقات التي انقسمت بين من اعتبر أنها تجيد وضع المكياج لتكون شبيهة نجيم، وبين من شكك بأنها خضعت لعمليات تجميل، مؤكدين أنها غيّرت في شكلها ووضعت شامة تشبه شامة نادين لكي تصبح نسخة عنها.

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