فاطمة المؤمن تستعد لدخول القفص الذهبي.. وتكشف قيمة دخلها الشهري

حلت الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن ضيفة مع الإعلامي العراقي صالح الراشد ضمن البرنامج الحواري سندريلا.

خلال الحلقة تطرق الحديث للكثير من المواضيع والتي كان أبرزها الكشف عن مدخولها الشهري من الإعلانات والذي يصل إلى 70 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 231 ألف دولار أمريكي، وأضافت الفاشنيستا أنه من الممكن أن يزيد المدخول الشهري في حال الاستثمار المستمر.

وعبرت المؤمن عن شعورها بالملل بسبب امتلاكها ثروة كبيرة، لأنها لم تعد تذهب للتسوق بسبب الهدايا التي تصل لها من الشركات العالمية ومحلات البراندات وأنه على الرغم من شعورها بالملل والإكتفاء إلا أنه لا تصرف النقود بطريقة غير معقولة.

لا أحب الاستعراض!

فاجأت الفاشينيستا الكويتية الجمهور بتعليقها أنها لا تحب مظاهر الثراء الفاحش واستعراض كل ما تملكه عبر السوشال ميديا، بل تكمل حياتها بشكل طبيعي من دون مظاهر وغيرها.

تبرعات بيروت!

أكدت فاطمة أنها كانت بصدد شراء سيارة فاخرة إلا أنها تراجعت في اللحظة الأخيرة لأنها لم تشعر أنها بحاجة لها وقررت أن تتبرع بالنقود لصالح لبنان بعد إنفجار بيروت الذي سبب ضرر كبير للعاصمة وخسارة الآف الأرواح.

هل تستعد فاطمة لدخول القفص الذهبي؟

وجه الإعلامي العراقي سؤالاً مباشراً لـ فاطمة حول جنسية الشاب الذي تفكر بالزواج منه لتعلق بـ "لا أفكر بالجنسية ولكن فقط يجب أن تكون تحبه، إلا أني أفضل أن يكون سعودياً أو خليجياً خاصةً أن والدتها سعودية وتحب لهجتها".

وكان ختام الفقرة بتأكيد صالح أنها تستعد لدخول القفص الذهبي قريباً وسألها لماذا تخفين الأمر عن الجمهور؟! وفي هذه اللحظة قررت فاطمة مغادرة الإستديو من دون التعليق على الموضوع.

نبذة عن فاطمة المؤمن

مهندسة معمارية، خبيرة تجميل، مدونة موضة وأزياء، و فاشنيستا كويتية، تُعدّ من بين أشهر الشخصيات العربية المؤثرة في عالم الجمال والأناقة، منذ أن بدء نشاطها في العام 2014.

ولدت فاطمة المؤمن في دولة الكويت، وبعد إنهاء المرحلة الثانوية ابتُعِثت إلى خارج الكويت لدراسة الهندسة المعمارية، وقد تخرّجت من جامعة ميامي في فلوريدا، وبعد مدّة من تخرّجها، التحقت بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، برنامج الهندسة للعمل في شيكاغو، ثم عادت إلى الاستقرار في الكويت، وعملت كمهندسة معمارية في القطاع الخاص لمدة سنتين. خلال ذلك، بدأت تنشط بشكل كبير في مجال الأزياء والتجميل والموضة، الذي سرعان ما اشتهرت فيه.

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