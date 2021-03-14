وفاء مكي تُشبه نفسها بـ الأنبياء..وصُور مرعبة لما فعلته بالخادمات من تعذيب وهتك عرض!

عاد اسم الممثلة المصرية وفاء مكي لتصدر الحديث مجدداً بعد تداول فيديوهات لها من مقابلة حديثة أجرتها تعتبر الأولى من نوعها بعد سجنها لمدة 10 أعوام.

وأطلقت وفاء تصريح مثير للجدل حول موضوع سجنها جاء فيه: "لا أشعر بأنني مرت بأزمة من الأصل، ولكل جواد كبوة، ومش الأزمة اللي هي الصعبة، أنا بسميها حاجات -Funny- مضحكة، لو حطوا الأزمة دي في كفة وحطوا صحتي في كفة، ‏أنا أقول صحتي الحمد لله، الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا، وبالنسبة لي لما تيجي في صحتي كده تبقى أحسن".

واستفز تعليق مكي الجمهور الذي هاجمها بعدة تعليقات كان من بينها "المجرمه وفاء مكي بتقول انها تسجنت زي الانبياء والرسل ما اتسجنو الأنبياء بتساوي نفسها بأطهر خلق الله بس هي متعرفش ان الانبياء اتسجنوا من الطغاه والعصاه عشان قالوا لا إله إله إلا الله"

هي مش نكته 😇

بس المجرمه وفاء مكي بتقول

انها تسجنت زي الانبياء والرسل ما اتسجنوا

ال.. بتساوي نفسها بأطهر خلق الله

بس هي متعرفش ان الانبياء اتسجنوا من الطغاه والعصاه عشان قالوا

لا إله إله إلا الله#نداء_استغاثه 45 اقلعوني من هاي البلد — Hammad Fouad (@hamad2fouad) March 13, 2021

وتابع آخر "وفاء مكي بعد خروجها من السجن عقب 10 سنوات قضتها بعد إدانتها في قضية تعذيب خادمتها بصورة وحشية والسجن سنة لكل من والدتها ليلى الفار وأحمد البرعي وابن خالتها سيد الفار وطليقها أيمن الغزالي دى البنت اتعذبت واتحلق لها شعرها وجسمها مبتهدل من التعذيب ودي طالعة تقول الأنبياء دخلوا السجن"

وفاء مكي بعد خروجها من السجن عقب 10 سنوات قضتها بعد إدانتها في قضية تعذيب خادمتها بصورة وحشية والسجن سنة لكل من والدتها ليلى الفار وأحمد البرعي وابن خالتها سيد الفار وطليقها أيمن الغزالي

دى البنت اتعذبت واتحلق لها شعرها وجسمها مبتهدل من التعذيب

ودي طالعة تقول الأنبياء دخلوا السجن — روزم أوجاع (@muhbirati) March 13, 2021

وبالعودة لسبب سجن وفاء، فقد عرضت خادمتيها في بداية الألفينات لأسوأ أنواع التعذيب ما بين حلق شعرهن واستخدام العنف معهن إضافةً إلى هتك العرض وكوي المناطق الحساسة بالنار لمدة شهر تقريباً قبل أن يتم رميهن أمام قريتهن لتباشر عائلة الفتاتين بتقديم شكوى واثبات الإدعاء بتقرير الطبيب الشرعي.

وهربت وفاء مكي وقتها برفقة أسرتها لمدة أسبوعين لكن في النهاية تم القبض عليها وتم تقديمها لمحاكمة عاجلة، وفي ديسمبر 2001 صدر الحكم بحق وفاء مكي بالسجن لمدة 10 أعوام مع الشغل والنفاذ والسجن سنة لكل من والدتها ليلى الفار والفنان أحمد البرعي وابن خالتها سيد الفار وطليقها أيمن الغزالي، وإلزامهم جميعًا بالتعويض المدني للمجني عليهما الخادمتين مروة وهنادي.

أما حول السبب، فقد صرحت مروة أنها قامت بإخبار زوج وفاء مكي بأمر ما، وهو ما سبب في كل ذلك بعد أن تشاجر مع زوجته، ومع تفاقم الأمور تدخلت والدة وفاء مكي وقامت بتقييد الخادمة مروة وقامت الممثلة باستخدام سكين ساخن وكي جسد الخادمة، كما أنها أجبرت الفتيات على تسجيل اعتراف بسرقة مشغولات ذهبية وخاتم ألماس.

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