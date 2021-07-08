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فاطمة المؤمن عروس عربية شرقية في مهرجان كان السينمائي.. والمتابعون يسخرون من تجاهل المصورين لها!

منشور 08 تمّوز / يوليو 2021 - 01:06
فاطمة المؤمن
فاطمة المؤمن

تألقت الفاشونيستا الكويتية فاطمة المؤمن بإطلالة عرائسية في مهرجان كان السينمائي الدولي لدورته الـ74، وبدت كعروس أنيقة أثناء سيرها على السجادة الحمراء وسط المصورين والنجوم العالميين.

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اختارت فاطمة المؤمن إطلالة بيضاء من مجموعة المصمم اللبناني طوني ورد لصيف 2021، حيث جاء الفستان المصنوع من قماش الساتان اللامع بقصة حورية البحر ودون أكمام مبرزًا منحنيات جسدها، وما زاده جمالًا وأناقة الذيل الطويل الذي صمم على شكل طيَّات وكشاكش.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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واعتمدت المؤمن تسريحة شعر قصيرة، ومكياج من الدرجات الترابية والبرونزية مُبرزةً جمالها الطبيعي.

ولا تكتمل الإطلالة إلَّا بمجموعة من المجوهرات، حيث تزيَّت بإكسسوارات ألماسية من علامة مجوهرات "ميسيكا باريس" العالمية، وحملت كلاتش أبيض.

وأشاد محبو المؤمن باختيارها وأناقتها، فكتب أحدهم: " خياااااااااااااااااال الاطلالة ولا نجمات هوليوود 😍 كسرتي عليهم عروس عربية شرقية بوسط كان واو سو براود تستاهلين".

وكتبت أخرى: " أجمل وأطلق من حضر المهرجان اطلالتك توب ولاغلطه حيييل انيقه وكلاسي".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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تجاهل فاطمة المؤمن من قبل المصورين   

 

من جهة أخرى، لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن لا أحد من المصورين وجَّه عدسته نحوها لالتقاط صورة لها، باعتبارها معروفة بالوسط العربي فحسب، فكتب أحدهم: "انو ولا أحد من مصورين بصورها ولا كانو في حد قبالهم.

وعلَّقت إحداهن: "شو وضع مصورين ماحدا معبرها شو بياخدكم ع مهرجانات عالمية اساسا انتو مو معروفين بالوطن عربي".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ولا تعد المؤمن النجمة الوحيدة ممن تم تجاهلهم، فقد استذكر المتابعون لحظة تجاهل الفنان اللبنانية إليسا في مهرجان كان السينمائي خلال تواجدهما في العرض الخاص لفيلم "كفر ناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.

 

كلمات دالة:فاطمة المؤمنمهرجان كانإطلالةطوني وردنجوممشاهيرإليسا

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